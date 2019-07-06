Из Инета:Я понял, в чем проблема. Вы сейчас тоже поймете все в этих двух коротких цитатах.Вот одна цитата из книги Пауло Коэльо "Одиннадцать минут": Все они уверены, что мужчине не нужно ничего, кроме этих одиннадцати минут чистого секса, и за них выкладывает он огромные деньги. Но это не так; в сущности, мужчина ничем не отличается от женщины: ему тоже нужно встретить кого-то и обрести смысл жизни…А вот вторая цитата из научного исследования:Проведя анализ биохимических процессов, происходящих в организме человека во время полового акта, ученые выяснили, что на 31-й минуте секс становится лечебным.В связи с этим опрос: А вы добираетесь до той фазы, когда секс начинает приносить пользу для здоровья?