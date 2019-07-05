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    Пт., 5 июля 2019г.
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    Форум: Страхование
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    Тема: ОСАГО онлайн
    • New! SandrinaAlisa Cегодня в 20:41 «Ответить»
      Добрый вечер! Мне нужно сделать ОСАГО, хочу попробовать онлайн, но говорят, что это очень трудно. На самом деле? Есть у кого-то опыт? В какой компании лучше страховать?
      • New! FrolovoOlga Cегодня в 21:00 «Ответить»
        Осаго онлайн - я бы не сказала, что это очень удобно, кучу ремени убила, чтоб данные внести, сканировать документы - а в результате то расчет произвести невозможно, то ошибка, то перенаправляет
        • New! blazhkovsemen Cегодня в 21:04 «Ответить»
          А надо делать не каждый раз на сайте страховой, а через страховых брокеров. Там один раз забиваешь данные и идет расчет сразу по всем страховым, с которыми сотрудничает брокер. Я когда искала, где купить осаго онлайн, нашла в Интернете фирму, у который много серьезных и надежных страховых https://smartosago.com/ С такими фирмами можно иметь дело
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