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    Пт., 5 июля 2019г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Налоговый вычет за аппартамены
    • Сегодня! lenamyshk Cегодня в 17:50 «Ответить»
      Наверное, в этом разделе мне и нужно спросить. Не нашла подходящей темы вообще, к сожалению. Я раньше слышала об этом, но, чтобы вот так столкнуться – не приходилось. Дело дошло, но деталей к сожалению, не знаю. Статью нашла хорошую - https://vychet.com/imushhestvennye/poluc...partamenty.html, все детально описано, тот кто писал, молодец, постарался) Для тех, кто даже если и откроет законодательные акты и ничего не поймет – вот это статья лучший вариант. Так вот есть ли здесь люди, которые реально через все это прошли, и удалось все-таки что-то получить?
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