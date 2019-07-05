Наверное, в этом разделе мне и нужно спросить. Не нашла подходящей темы вообще, к сожалению. Я раньше слышала об этом, но, чтобы вот так столкнуться – не приходилось. Дело дошло, но деталей к сожалению, не знаю. Статью нашла хорошую - https://vychet.com/imushhestvennye/poluc...partamenty.html, все детально описано, тот кто писал, молодец, постарался) Для тех, кто даже если и откроет законодательные акты и ничего не поймет – вот это статья лучший вариант. Так вот есть ли здесь люди, которые реально через все это прошли, и удалось все-таки что-то получить?