Раньше, после заполнения реквизитов карты приходило смс с кодом подтверждения, после введения которого и происходила оплата. Сейчас смс не приходит, но оплата все-равно производится. А как же безопасность оплаты? Получается что любой, кто знает реквизиты карты может беспрепятственно оплачивать счета без проверки?
Доброго времени суток! Действительно, сейчас это одна из главных проблем, столько мошенничества, потому что есть сервисы оплаты картой без подтверждения через смс. Вот сами прочитайте https://debetcardsinfo.ru/stati/kak-osus...hdeniya-po-sms/ Перевод с карты на карту без СМС пароля встречается в настоящее время всё реже. Дополнительное подтверждение личности человека, инициирующего транзакцию, введено не просто так, а с целью повышения безопасности платежей. Сейчас, когда большое число операций осуществляются онлайн, требуются усиленные меры борьбы с мошенниками.