На сегодня одна из самых популярных торговых площадок в интернете - Aliexpress, тоже задумываюсь о покупках на этом ресурсе, но как-то смущает получение гарантированно качественного товара. У кого есть положительный опыт, пожалуйста, поделитесь и , если можно, оставьте ссылку на проверенный сайт алиэкспресс на русском.
Тоже долго опасалась что-то заказывать. на Али, хотя часто смотрела разные женские штучки - косметика, бижутерия и прочее. Первый раз по совету подруги сделала несколько покупок на этом сайте https://aliexpreses.ru/ , все вполне устроило, теперь заказываю довольно часто, и качество хорошее, и цены радуют.