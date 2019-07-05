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    Пт., 5 июля 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Aliexpress на русском в рублях.
    • Сегодня! krasALISA Cегодня в 09:52 «Ответить»
      Наверное, уже нет такого пользователя интернета, который бы не заказал себе что-нибудь у китайского продавца - aliexpress. Вот и я задумалась о покупках на этом сайте, но все еще сомневаюсь...У кого есть положительный опыт, пожалуйста, поделитесь и , если можно, оставьте ссылку на проверенный сайт.
      • Сегодня! mariMARA Cегодня в 10:09 «Ответить»
        Меня, в первую очередь, впечатлил ассортимент товаров на Aliexpress, а еще и сэкономить получается, так как покупаете напрямую у продавца без посредников. Покупаю разные вещи - одежду, игрушки, товары для рукоделия и еще много чего. Рекомендую вам посмотреть информацию на этом сайте https://alyashop.ru/ , качеством довольна, цены очень приемлемые.
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