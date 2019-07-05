Наверное, уже нет такого пользователя интернета, который бы не заказал себе что-нибудь у китайского продавца - aliexpress. Вот и я задумалась о покупках на этом сайте, но все еще сомневаюсь...У кого есть положительный опыт, пожалуйста, поделитесь и , если можно, оставьте ссылку на проверенный сайт.
Меня, в первую очередь, впечатлил ассортимент товаров на Aliexpress, а еще и сэкономить получается, так как покупаете напрямую у продавца без посредников. Покупаю разные вещи - одежду, игрушки, товары для рукоделия и еще много чего. Рекомендую вам посмотреть информацию на этом сайте https://alyashop.ru/ , качеством довольна, цены очень приемлемые.