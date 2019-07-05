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    Пт., 5 июля 2019г.
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    Тема: Компьютерные игры.
    • Сегодня! Hakan Cегодня в 09:49 «Ответить»
      Всем привет, пацаны. Такой вопрос, кто какие видио игры любит играть? Посоветуйте что интересное, что бы убить время, а то мне скучно. У меня сегодня весь день выходной, я и я не знаю чем заняться.
      • Сегодня! Zoro Cегодня в 09:55 «Ответить»
        Когда мне скучно, я всегда играю в Контр Страйк. Это моя любимая игруха, и я смело могу ее посоветовать всем остальным. Попробуйте, я думаю вам понравится эта игра.
        • Сегодня! Valentinchch Cегодня в 09:59 «Ответить»
          Я раньше любил поиграть в Доту. Щас уже немного приелась эта игра. Потом я подсел на азартные игры, типа онлайн казино. Но когда я проиграл на них много денег, понял. что ну его это казино. А не давно увидел как мой друг играл в одну прикольную игру, и мне самому захотелось. Называется ГТА 5 https://redage.net/ Хочу сегодня попробовать зарегистрироваться в сервисе и поиграть.
          • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 10:07 «Ответить»
            Согласен, казино это утопия. А я сам вообще человек азартный, но слава богу отвело меня от казино. Если накатывает желание все таки поиграть, то я выбираю бесплатные онлайн казино.
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