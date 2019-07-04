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    Тема: Что лучше ООО или ИП?
    • New! Hakan Cегодня в 23:10 «Ответить»
      Всем доброго времени суток. Скажите, что лучше оформлять - ООО, или ИП? Я просто собираюсь открывать свой бизнес, и надо оформится, но пока я не определился, что будет выгодней. Буду рад послушать ваши предположения.
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