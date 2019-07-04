Ограда является довольно важной частью любого коттеджа или дачи. Она защищает от проникновения нежелательных злоумышленников и различных животных, уберегает насаждения от воздействия сильных ветров, да и декоративная функция имеет не последнюю роль. Наибольшей популярностью у владельцев загородных домов пользуются ограды из профнастила. Профнастил изготавливается из алюмоцинкового листа, который покрывается слоем полимерной эмали. Такое сочетание позволит ограждениям без ущерба пережить перепады температур, действие влаги неблагоприятных факторов внешней среды.
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