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    Чт., 4 июля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Забор из профнастила
    • Сегодня! abidin Cегодня в 18:08 «Ответить»
      Ограда является довольно важной частью любого коттеджа или дачи. Она защищает от проникновения нежелательных злоумышленников и различных животных, уберегает насаждения от воздействия сильных ветров, да и декоративная функция имеет не последнюю роль. Наибольшей популярностью у владельцев загородных домов пользуются ограды из профнастила. Профнастил изготавливается из алюмоцинкового листа, который покрывается слоем полимерной эмали. Такое сочетание позволит ограждениям без ущерба пережить перепады температур, действие влаги неблагоприятных факторов внешней среды.

      При покупке забора из профнастила следует отдать предпочтение компаниям, которые реализуют уже готовые секции, легко монтирующие друг с другом, купить забор из профнастила, евроштакетника, можно тут https://zabormontage.ru/. Стоимость ограды из профнастила будет зависеть от высоты и конструкции каркаса, способа бетонирования, используемого материала.
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