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    Тема: Бухгалтерская отчетность
    • Сегодня! abidin Cегодня в 14:47 «Ответить»
      Бухгалтерская отчетность – это четкая система расчетных показателей, демонстрирующих фактическое положение дел на предприятии и отражающих итоги производственно-финансовой деятельности. Необходима она для анализа и объективной оценки результативности работы компании.

      Основой для ее составления служат учетные данные. Что представляет собой бухгалтерская отчетность, виды и требования, предъявляемые к ее составлению – тема настоящей статьи. Подготовка и Сдача Бухгалтерской и Налоговой Отчетности в Нижнем Новгороде и Области подробнее на сайте https://urilogia.ru/buhuchet/podgotovka-...ha-otchetnosti/
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