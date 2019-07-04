Бухгалтерская отчетность – это четкая система расчетных показателей, демонстрирующих фактическое положение дел на предприятии и отражающих итоги производственно-финансовой деятельности. Необходима она для анализа и объективной оценки результативности работы компании.
Основой для ее составления служат учетные данные. Что представляет собой бухгалтерская отчетность, виды и требования, предъявляемые к ее составлению – тема настоящей статьи. Подготовка и Сдача Бухгалтерской и Налоговой Отчетности в Нижнем Новгороде и Области подробнее на сайте https://urilogia.ru/buhuchet/podgotovka-...ha-otchetnosti/