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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Что такое адвокатская тайна?
    • New! Lubomir Cегодня в 12:36 «Ответить»
      В целях сохранения профессиональной тайны адвокат должен вести делопроизводство отдельно от материалов и документов, принадлежащих доверителю. Материалы, входящие в состав адвокатского производства по делу, а также переписка адвоката с доверителем должны быть ясным и недвусмысленным образом обозначены как принадлежащие адвокату или исходящие от него.

      Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на помощников и стажеров адвоката, а также иных сотрудников адвокатских образований, о чем они дают подписку о неразглашении.
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