Планируем весной начать ремонт в загородном доме. Как самый подходящий вариант для напольного покрытия рассматриваем тонкий керамогранит Kerlite.Кто имел реальный опыт, посоветуйте, пожалуйста, проверенный магазин, чтобы не сомневаться в качестве.
Около года назад закончили ремонт в новом доме, сделали облицовку керамогранитом Kerlite стен и пола в ванной и кухне. Смотрится стильно, в уходе и эксплуатации никаких проблем. По совету знакомых обратились на этот сайт https://masterproff.ru/keramogranit/kerlite , не пожалели, коллекция у них очень большая , к качеству претензий пока не было.