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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Вентилятор для ванны
    • Сегодня! serega2510 Cегодня в 05:06 «Ответить»
      Ремонтирую ванну и в планах установить туда хорошую вентиляцию, потому что я там люблю посидеть и покурить. Выбираю вентилятор для ванны с обратным клапаном, но не знаю, какой лучше и чтобы тянул хорошо и вытягивал табачный дым. Помогите пожалуйста выбрать. Спасибо.
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