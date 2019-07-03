Лазерная гравировка – практичный и продуктивный способ выжигания рисунка на плоскости. Характеризуется повышенными скоростью произведения работы и КПД. Все это дает возможность понизить расценки на изделия до нижней отметки и при том обеспечить качество изготовленного продукта.





Свойства лазерной гравировки







Изображение выжигается на металле, древесине, оргстекле, коже, пластике или МДФ сосредоточенным лучом от лазера. С заготовки по макету убирается первый слой. Узор выглядит углубленным в сырье. Отчего обеспечивается его сохранение на длительное время. Исключается порча при попадании воды или агрессивных составов.



Исходя из требуемой глубины гравировки выставляются настройки мощности аппаратуры. Текст или рисунок прожигается посредством сфокусированного воздействия высокой температуры. Вырисовывается орнамент с необходимым рельефом. Профессиональная настройка аппарата для гравирования лазером предотвращает накаливание и деформацию обрабатываемой поверхности.





Использование и достоинства лазерного гравирования







Услуги лазерной гравировки оказываются все востребованней. Их привлекательность связана с износостойкостью и высоким качеством картинок, с расширенной сферой использования метода резки. Фирма PRO-GRAVER сосредоточена на гравировке сувениров, подарков, шильдиков. Организует лазерную резку фото по дереву, в том числе работу с иным материалом. Использование данной технологии характеризуется следующими преимуществами:



• надежность и практичность сделанного товара;

• низкая стоимость работы;

• выполнение однообразной работы в сжатые сроки;

• гравирование небольших и крупных рисунков;

• долговечность изображения.



Агрегат не контактирует с поверхностью заготовки. Огранки орнамента выходят ровными. Рисунок – красивым и точным. Изделие с изображением, выгравированным лазерным лучом, смотрится неординарно и модно.





Гравировка лазером по органическому стеклу







Наружная реклама, элементы декора, презенты, таблички – перечисленные объекты могут делаться из оргстекла. Для размещения на нем заданной информации применяться лазерная технология. Прозрачный и прочный материал позволяет выполнять искусные орнаменты. Благодаря лазерной резке и гравировке оргстекла на изначальном материале не образуется отколов, царапинок и других повреждений.





Нанесение фото с помощью лазерной гравировки







Лазерная гравировка фотографий позволяет создать интересный и долго служащий сюрприз. Узор на фанерной доске или древесине не исчезнет за короткое время. Надежная гравировка – хороший способ увековечить памятные даты так, чтобы они гармонично вписывались в интерьер.





Гравировка лазером от PRO-GRAVER – надежность и стиль







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Характерные черты компании:



• автоматизация работы и ее контроль посредством компьютера;

• доступность расценок из-за отсутствия посредников;

• своевременность сдачи заказов;

• выполнение проектов по индивидуальным наброскам.



Цена лазерной гравировки высчитывается индивидуально.



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