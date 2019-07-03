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    Форум: Спорт
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    Тема: Хочу купить силовой тренажер
    • New! Lubomir Cегодня в 17:10 «Ответить»
      Здравствуйте, мне семнадцать лет я занимаюсь один месяц день через день. Все что у меня есть это гантели и штанга. Но я бы хотел купить силовой тренажер. Но мне интересно что я могу с помощью него качать? И подскажите пожалуйста где дешевле и качественнее можно купить?
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