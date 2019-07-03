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    Ср., 3 июля 2019г.
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    Форум: Форум по интересам
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    Тема: Нужен поролон оптом
    • New! Albertik Cегодня в 16:35 «Ответить»
      У меня небольшой бизнес, я занимаюсь производством мягкой мебели. В данный момент ищу, где купить поролон оптом, для стульев и матрасов недорого. Может кто в курсе и подскажет?
      • New! Kozub Cегодня в 16:40 «Ответить»
        Мы при швейной мастерской, недавно открыли цех, где занимаемся заменой обивки и поролона на старой мебели, на автомобильных сидениях и подлокотниках. Поролон, для нашей работы, по доступной цене, мы искали через интернет и рассматривали много сайтов с подходящими для нас вариантами, например, этот http://porolon-optom.ru/ Взгляните. Здесь выбор большой и можно приобрести поролон разных видов.
        • New! Сlamour Cегодня в 16:47 «Ответить»
          Видел в продаже несколько видов поролона на строительном рынке. Вам стоит заглянуть туда. Только по цене, мне кажется, там дороговато и нужного количества трудно найти.
          • New! Sashulya Cегодня в 16:55 «Ответить»
            Вам нужно обратиться за поролоном к оптовым поставщикам на оптовые точки продаж. Они уж точно вам доставят нужное количество поролона и по доступной, для вас, цене.
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