Всем привет. На сегодняшний день меня интересует индустрия онлайн-покера. Понятно, что далеко не каждая онлайн комната является надежной и гарантирует равные условия для игры всем клиентам, поэтому актуальным является вопрос поиска лучших покерных сайтов. Посоветуйте, пожалуйста, где можно найти списки с актуальным и субъективным анализом таких сайтов.
Привет. Советую вам посмотреть информацию на этом сайте https://pokerhut.ru/ , здесь я нашел для себя самый актуальный список онлайн покер румов, разделённых на категории на основании надёжности. При этом, рейтинг всех комнат покера регулярно обновляетcя. Вообщем, рекомендую.