Часто слышу, что коучи – те еще бездельники, деньги получают ни за что. Не
согласна с этим утверждением. Как и люди все разные, так и среди коучей,
наставников есть талантливые, а есть просто ремесленники. Видят спрос,
предлагают, каждый на своем уровне понимая как ту или иную проблему
бизнеса нужно решать. Я прошлым летом искала тренинговые программы
для своих подчиненных. https://www.malkova.com/corporate-
customers/integrated-training-programs/ Мне посоветовали Елену Малькову.
После предварительной беседы мы определились над какими проблемами
она будет работать, с кем и как. Елена провела анкетирование, побеседовала
с каждым, занималась, контролировала усвоение материала, дала советы в
том числе и мне как руководителю. Все вполне профессионально. И толк от
ее работы есть.