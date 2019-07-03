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    Ср., 3 июля 2019г.
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    Тема: Микрозайм
    • New! RitTa57 Cегодня в 10:16 «Ответить»
      Часто сталкиваюсь с финансовой проблемой, одалживать никто уже не хочет, тем более это делать постоянно, поэтому подумываю взять микрокредит в "Фромбанкс" мгновенный займ на карту, с условиями ознакомился, они довольно просты, нужен только паспорт, и первый займ вообще без процентов. Кто-то оформлял уже займ в данной МФО?
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