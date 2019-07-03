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    Ср., 3 июля 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Онлайн курсы для женщин.
    • New! lansMILA Cегодня в 06:56 «Ответить»
      Очень актуален сегодня вопрос о быстрых методах самообразования. А именно, какие курсы закончить женщине для саморазвития.Если у кого-то был положительный опыт в таком вопросе, пожалуйста, посоветуйте.
      • New! sakurKAR Cегодня в 07:16 «Ответить»
        Могу очень рекомендовать вам курсы психолога Павла Ракова https://pavelrakov.com/shop/ ,это действительно работает, интересные, мудрые посты и советы. Думаю, вам пригодится.
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