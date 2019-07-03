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    Ср., 3 июля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Потолочный вентилятор
    • New! serega2510 Cегодня в 04:02 «Ответить»
      Здравствуйте. Лето, дома жара невыносимая... На днях присмотрел себе потолочный вентилятор недорого и хочу купить, пока действуют скидки. помогите пожалуйста определиться с выбором. Купить хочу два в две разных комнаты. Одна комната небольшая, около 12 кв.м., а другая комната больше 25 м2. Какие мне покупать потолочные вентиляторы? Заранее всем спасибо.
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