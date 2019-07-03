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Ср., 3 июля 2019г.
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Форум: Детишки и их делишки
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Тема: Воспитание ребенка
Форум:
Детишки и их делишки
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Тема:
Воспитание ребенка
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Сегодня!
Tallis
Cегодня в 01:05
«Ответить»
Народ, подскажите, у меня мальчик 6 лет стал часто обманывать. Очень не хочу, чтобы это вошло в привычку. Терпеть не могу людей, по которым прямо видно, как врут! Любым советам буду благодарна!
New!
Антон Малышев
Cегодня в 02:05
«Ответить»
Может вы его часто ругаете, и он просто боится Вам правду говорить?
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АвтоФорум
valerysikorsky
Cегодня в 00:11
valerysikorsky
Cегодня в 00:11
Кто научит делать классный, вкусный суп харчо из говядины? Давайте делитесь рецептами!
1
Кулинарный форум
valerysikorsky
Вчера в 23:04
valerysikorsky
Вчера в 23:04
Подарок жене.
17
Поздравления!
Tygyre
06.05.17 в 10:20
dodys
Вчера в 22:54
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