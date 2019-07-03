Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 3 июля 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 82 посетителя
    Форум: Детишки и их делишки
    Новая тема
    Тема: Воспитание ребенка
    • Сегодня! Tallis Cегодня в 01:05 «Ответить»
      Народ, подскажите, у меня мальчик 6 лет стал часто обманывать. Очень не хочу, чтобы это вошло в привычку. Терпеть не могу людей, по которым прямо видно, как врут! Любым советам буду благодарна!
    Вывести
    Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
    Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
    © Нижний Новгород – 2006-2019г.

    Форум Нижнего Новгорода