Если вам нужно выучиться на гроссмейстера запишитесь в школу шахмат «TitanChess» онлайн. Это ресурс известного шахматного мастера Смирнова П., который персонально обучает шахматам онлайн в Skype. Проводятся групповое, индивидуальное обучение.



Занятия с именитым гроссмейстером идут в комфортной среде. Мастер наделен мастерством игры в шахматы и умеет передать информацию детям. благодаря способностям гуру, осваивание обучающей программы происходит быстрыми темпами. Уроки доступны взрослым и детям.





Эффект от обучения







Школа шахмат дает многое ученикам, если точно:



• учит шахматной игре

• увеличивает логику

• возвышает категорию игрока

• укрепляет память

• помогает узнать различные варианты шахматной игры

• анализировать шахматные партии самостоятельно и с помощью софта ChessBase

• подготавливает к шахматным турнирам

• придает самостоятельность в принятии верных решений

• убирает стеснительность

• развивает целеустремленность



Кроме указанных улучшений, у курсантов, начавших обучаться в школе, повышается успеваемость, курсанты выходят упорядоченными, бойкими.





Преимущества школы онлайн







У шахматной школы имеется большое количество преимуществ, к которым можно отнести:



• отсутствует надобность отправляться в другое место в школу – есть возможность получить обучение не выходя из дома, для чего требуется на вебресурсе пройти аутентификацию

• занятия проводятся по персональным программам смотря на степень натренированности студента

• предпочтительный выбор времени лекций

• низкая стоимость лекций

• первый урок бесплатно

• выгодная скидка в размере 15% на план уроков три раза в неделю

• дается шанс улучшить сложность игры для молодых курсантов

• платеж картой банка или переводом суммы с расчетного счета.



Ученикам дают возможность доступного обучения игре в шахматы, сидя за компьютером. Прямой контакт с шахматным гуру предоставляет возможность не допустить ошибки.





Как записаться на курсы







Когда Вас интересует обучение шахматам онлайн https://titanchess.ru/ - это реально то, что Вам надо! Есть возможность связаться с гроссмейстером в желаемое время по телефону, Skype, Ватцаппу, Viber, написать письмо на электронный ящик.



Если вас затронуло объявление, запишитесь на уроки в шахматную школу. Для этого впишите текст в поле бланка, внеся контактные данные, адрес. В поле напишите письмо, указав собственные желания. Для подтверждения информации шахматный мастер свяжется с вами.