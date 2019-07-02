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    Тема: Обучение шахматам онлайн
    • New! reddeadfds Cегодня в 19:55 «Ответить»
      Если вам нужно выучиться на гроссмейстера запишитесь в школу шахмат «TitanChess» онлайн. Это ресурс известного шахматного мастера Смирнова П., который персонально обучает шахматам онлайн в Skype. Проводятся групповое, индивидуальное обучение.

      Занятия с именитым гроссмейстером идут в комфортной среде. Мастер наделен мастерством игры в шахматы и умеет передать информацию детям. благодаря способностям гуру, осваивание обучающей программы происходит быстрыми темпами. Уроки доступны взрослым и детям.


      Эффект от обучения



      Школа шахмат дает многое ученикам, если точно:

      • учит шахматной игре
      • увеличивает логику
      • возвышает категорию игрока
      • укрепляет память
      • помогает узнать различные варианты шахматной игры
      • анализировать шахматные партии самостоятельно и с помощью софта ChessBase
      • подготавливает к шахматным турнирам
      • придает самостоятельность в принятии верных решений
      • убирает стеснительность
      • развивает целеустремленность

      Кроме указанных улучшений, у курсантов, начавших обучаться в школе, повышается успеваемость, курсанты выходят упорядоченными, бойкими.


      Преимущества школы онлайн



      У шахматной школы имеется большое количество преимуществ, к которым можно отнести:

      • отсутствует надобность отправляться в другое место в школу – есть возможность получить обучение не выходя из дома, для чего требуется на вебресурсе пройти аутентификацию
      • занятия проводятся по персональным программам смотря на степень натренированности студента
      • предпочтительный выбор времени лекций
      • низкая стоимость лекций
      • первый урок бесплатно
      • выгодная скидка в размере 15% на план уроков три раза в неделю
      • дается шанс улучшить сложность игры для молодых курсантов
      • платеж картой банка или переводом суммы с расчетного счета.

      Ученикам дают возможность доступного обучения игре в шахматы, сидя за компьютером. Прямой контакт с шахматным гуру предоставляет возможность не допустить ошибки.


      Как записаться на курсы



      Когда Вас интересует обучение шахматам онлайн https://titanchess.ru/ - это реально то, что Вам надо! Есть возможность связаться с гроссмейстером в желаемое время по телефону, Skype, Ватцаппу, Viber, написать письмо на электронный ящик.

      Если вас затронуло объявление, запишитесь на уроки в шахматную школу. Для этого впишите текст в поле бланка, внеся контактные данные, адрес. В поле напишите письмо, указав собственные желания. Для подтверждения информации шахматный мастер свяжется с вами.
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