Если вам нужно выучиться на гроссмейстера запишитесь в школу шахмат «TitanChess» онлайн. Это ресурс известного шахматного мастера Смирнова П., который персонально обучает шахматам онлайн в Skype. Проводятся групповое, индивидуальное обучение.
Занятия с именитым гроссмейстером идут в комфортной среде. Мастер наделен мастерством игры в шахматы и умеет передать информацию детям. благодаря способностям гуру, осваивание обучающей программы происходит быстрыми темпами. Уроки доступны взрослым и детям.
Эффект от обучения
Школа шахмат дает многое ученикам, если точно:
• учит шахматной игре
• увеличивает логику
• возвышает категорию игрока
• укрепляет память
• помогает узнать различные варианты шахматной игры
• анализировать шахматные партии самостоятельно и с помощью софта ChessBase
• подготавливает к шахматным турнирам
• придает самостоятельность в принятии верных решений
• убирает стеснительность
• развивает целеустремленность
Кроме указанных улучшений, у курсантов, начавших обучаться в школе, повышается успеваемость, курсанты выходят упорядоченными, бойкими.
Преимущества школы онлайн
У шахматной школы имеется большое количество преимуществ, к которым можно отнести:
• отсутствует надобность отправляться в другое место в школу – есть возможность получить обучение не выходя из дома, для чего требуется на вебресурсе пройти аутентификацию
• занятия проводятся по персональным программам смотря на степень натренированности студента
• предпочтительный выбор времени лекций
• низкая стоимость лекций
• первый урок бесплатно
• выгодная скидка в размере 15% на план уроков три раза в неделю
• дается шанс улучшить сложность игры для молодых курсантов
• платеж картой банка или переводом суммы с расчетного счета.
Ученикам дают возможность доступного обучения игре в шахматы, сидя за компьютером. Прямой контакт с шахматным гуру предоставляет возможность не допустить ошибки.
Как записаться на курсы
Когда Вас интересует обучение шахматам онлайн https://titanchess.ru/ - это реально то, что Вам надо! Есть возможность связаться с гроссмейстером в желаемое время по телефону, Skype, Ватцаппу, Viber, написать письмо на электронный ящик.
Если вас затронуло объявление, запишитесь на уроки в шахматную школу. Для этого впишите текст в поле бланка, внеся контактные данные, адрес. В поле напишите письмо, указав собственные желания. Для подтверждения информации шахматный мастер свяжется с вами.