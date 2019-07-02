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    Вт., 2 июля 2019г.
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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Воздушные шарики
    • Сегодня! Alyabyev Cегодня в 12:22 «Ответить»
      Мой сын очень сильно любит воздушные шарики и вот я хочу сделать ему сюрприз и купить воздушных шаров,вы мне можете подсказать где в Москве я смогу купить хорошие воздушные шары ?
      • Сегодня! Flyer Cегодня в 14:36 «Ответить»
        Да по моему все дети любят воздушные шары,я вот своему малому просто покупаю а потом сам надуваю,так и не дорого выходит и мне так проще,продаются в магазине рядом с домом.
        • New! Liberator Cегодня в 16:45 «Ответить»
          Да я как то не особо вижу вообще то смысл покупать просто шарики и потом еще и надувать их и мне кажется что не на много дороже можно уже купить готовые да еще и с доставкой на дом,я вот на пример покупал своим детям шары в этом магазине https://sharboom.ru выбор конечно шаров у них имеется очень большой да и по ценам они не скажу что прям сильно дорогие.
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