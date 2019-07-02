Я сама три года подряд ходила в фитнес-клуб. Занималась и с тренерами
по аква-аэробике, пилатесу, на тренажерах тоже. Мне все нравилось. Но
потом я забеременела, родила, стало не до занятий. Но потом, вернулась в
спортивный зал. И решила, что моей девочке тоже нужно заниматься
спортом, просто для укрепления организма, развития иммунитета. А
потом, может быть она сама решит заниматься ей или нет. Нашла
хорошие курсы «инструктор детского фитнеса». http://www.wellfitness-
company.ru/course/detskij-i-podrostkovyj-fitnes Их организовала в Казани компания
«Wellfitness». Там иногородним помогают с жильем на время учебы и
экзаменов. Сдала экзамены, получила соответствующий сертификат.
Теперь веду небольшую группу ребятишек. В ней и моя дочка.