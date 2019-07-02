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    Вт., 2 июля 2019г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Поможет ли похудеть резинка для фитнеса?
    • malsh Вчера в 21:39 «Ответить»
      К сожалению к лету так и не удалось прийти в желанную форму. Вес почему очень тяжело уходит, несмотря на то, что изменила рацион питания и регулярно занимаюсь спортом. В интернете огромное количество роликов, где тренировка проходит с фитнес резинками, подскажите от нее действительно есть эффект или это все же реклама?
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