Добрый день. Кто может подсказать хорошую наживку на карпа? Хочу поехать на ночную рыбалку, а вот какую подобрать наживку без понятия. Говорят, что нужно брать бойлы, но как их делать без понятия. У меня карпы и на кукурузу ловились, правда до килограмма. Хотелось бы что побольше.
Если тебе нужно вытянуть крупного карпа, то в принципе подойдут обычные бойлы для рыбалки купить их не всегда просто, но в интернет магазине с этим проблем нет. Я их сам делаю, индивидуально для своих прикормленных мест, но иногда ещё докупаю тут https://alligator-vrn.ru/voronezh/catalo...rimanka/boyly1/ . Там хорошо подобранна концентрация. Советую взять несколько видов и проверить на какой аромат будет клевать. Бери несколько донок и закидывай их в заранее подготовленные ямы.