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    Вс., 30 июня 2019г.
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    Тема: подскажите хорошую наживку на карпа
    • Сегодня! HighMan Cегодня в 13:02 «Ответить»
      Добрый день. Кто может подсказать хорошую наживку на карпа? Хочу поехать на ночную рыбалку, а вот какую подобрать наживку без понятия. Говорят, что нужно брать бойлы, но как их делать без понятия. У меня карпы и на кукурузу ловились, правда до килограмма. Хотелось бы что побольше.
      • New! Samara12 Cегодня в 13:39 «Ответить»
        Если тебе нужно вытянуть крупного карпа, то в принципе подойдут обычные бойлы для рыбалки купить их не всегда просто, но в интернет магазине с этим проблем нет. Я их сам делаю, индивидуально для своих прикормленных мест, но иногда ещё докупаю тут https://alligator-vrn.ru/voronezh/catalo...rimanka/boyly1/ . Там хорошо подобранна концентрация. Советую взять несколько видов и проверить на какой аромат будет клевать. Бери несколько донок и закидывай их в заранее подготовленные ямы.
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