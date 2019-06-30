Добрый день. У меня появилась зубная боль, недолго думая я решил сходить к стоматологу. Оказалось, что всё очень плохо и зуб нужно удалять. Для меня, это, честно говоря, шок. Не знаю что делать? Может он перепутал что и можно ещё спасти зуб? Подскажите, что мне делать?
Прежде всего успокоиться и оценить ситуацию. Возможно, тут правда придётся лишиться зуба. Можно сходить в другую клинику и узнать ваше состояние там. Не хочу давать ложные надежды, но попробуй сходить в Дента Арт https://dentaart.ru/uslugi/udalenie-zubov-lyuboy-slozhnosti . У них есть хорошее оборудование для удаление зубов. Но возможно им удастся спасти положение, в крайнем случае получишь безопасное удаление.