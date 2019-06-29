Перед тем как пойти в длинный туристический поход, на рыбалку с ночевкой или же просто на увеселительную однодневную экспедицию по лесам и полям с поиском ягод и грибов следует внимательно просчитать каждую мелочь — от примерного маршрута передвижения до экипировки и продовольствия. И только тогда подбирать рюкзак, в котором можно было бы разместить все то, что может понадобиться в пути.



В зависимости от целей и продолжительности экспедиции и следует выбирать рюкзаки подходящей вместимости и конструкции. Чтобы иметь наглядное представление об их различных модификациях, посмотрите, к примеру, http://acsys.spb.ru/germoryukzak-ob1146r-30l/ . Ежели не брать во внимание обычные рюкзаки для школьников и дачников, то можно выделить три основных вида этих изделий — для путешествий (трекинга), спорта и в помощь рыбаку. Как правило, все такие рюкзаки полностью герметичны и водонепроницаемы, что позволяет каждому их пользователю оставить сухими самые нужные вещи и девайсы при возникновении экстренной ситуации или при суровых погодных обстоятельствах. Подробнее рассмотрим их отличительные черты.





Туристические







Ежели вы собираетесь в турпоход по неизвестным территориям, вас без шуток можно назвать настоящим туристом. При удалении от населенных пунктов все, что требуется для автономной жизнедеятельности, вы должны нести с собой: провизию, палатку, инструменты и прочие нужные принадлежности. Какой конкретно брать рюкзак (объемный либо эргономичный), чем его заполнять, во многом зависит от трудности маршрута и ваших навыков выживания в сопутствующих условиях.



Экспедиционные рюкзаки для дальних переходов чаще всего имеют два основных отсека с отдельным доступом. В более просторном отсеке размещают провиант, одежду и снаряжение, в другом — медикаменты, дождевик, кремы от комаров и все прочее, что может потребоваться для быстрого реагирования.на любую внезапно возникшую ситуацию. Главной особенностью туристических рюкзаков считается специальная система подвески, позволяющая с минимально возможной нагрузкой на спину перетаскивать большой вес багажа на дальние дистанции.





Спортивные







Спорт бывает разный: скалолазание, рафтинг, велопробег, спортивное ориентирование. Рюкзаки данного типа схожи в одном — они очень компактные и конструктивно незамысловатые, так что создают минимум неудобств при быстром движении и в экстремальных обстоятельствах.





Рыбацкие







Для выездов на рыбалку отлично подойдут с вмонтированным складным стулом. Как правило, имеют большое количество отсеков, в которых удается аккуратно разместить все рыболовные аксессуары, пищу и напитки и даже пойманную рыбу. Практически незаменим на необустроенных для рыбалки водоемах и при ловле на льду.



Итак, для того, чтобы подобрать правильный рюкзак, надо ясно осознавать сферу его использования. Стоимость при этом играет второстепенную роль. В первую очередь, настоятельно рекомендуется обращать внимание на функциональные характеристики, чтобы в будущем в той или иной вероятной ситуации не укорять себя за избыточную экономность.