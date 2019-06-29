В июле предстоит отпуск, в качестве варианта рассматриваем Кубань. Что можете сказать о природе этого региона, интересуют ваши советы по выбору места отдыха. Где можно узнать побольше информации по этой теме?
Для меня тоже всегда актуальна информация на тему путешествий, недавно нашел для себя очень хороший ресурс, который мне в свое время помог сориентироваться с выбором места отдыха в Краснодарском крае https://south.life/dosug-i-turizm/111-pr...kogo-kraya.html , актуально, детально, доступно. Рекомендую.