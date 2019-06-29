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    Сб., 29 июня 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Жирная кожа
    • Сегодня! Tatiana89 Cегодня в 15:27 «Ответить»
      Что с этим делать?
      • Сегодня! conscience Cегодня в 15:54 «Ответить»
        Мне справиться с жирной кожей помог косметолог. Теперь мне достаточно раз в месяц посещать этого доктора что бы не блестеть на солнышке. Я смогла найти этого специалиста - здесь: https://docdoc.ru/doctor/kosmetolog .
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