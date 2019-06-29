В последнее время все средства, которые использую для стирки, уборки, стала очень тщательно изучать на предмет их безвредности. Сейчас заинтересовалась продукцией магазина Белый кот, в частности салфетками для мытья стекла и зеркал. Кто пользуется, поделитесь опытом и ссылкой на сайт, если можно.
С рождением ребенка я решила отказаться от химии и начать пользоваться экосредствами для стирки и уборки дома. Сначала купила несколько салфеток для стекла и зеркал Белый кот на этом сайте https://wizardcat.ru , очень понравились, лучшего варианта для уборки у меня не было. Недавно приобрела швабру с 2-мя насадками, тоже очень устроила в плане скорости и отсутствия бытовой химии. Так что, советую.