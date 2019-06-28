Природа планеты Земля так многочисленна, что ученым невозможно посчитать точное количество видов животных, насекомых и птиц. Тем не менее, многие животные исчезают с лица Земли - с каждым годом их популяции становятся все меньше. Если не исправить ситуацию, то уже через десятилетие они полностью исчезнут. Именно поэтому была открыта Красная книга, в которую вписаны все редкие представители животного мира, которые закон взял под свою охрану, и охота на которых весьма строго карается.





Причины быстрого вымирания представителей фауны







Процесс смены видов животных - закон природы. Но из-за повышенной человеческой активности этот процесс довольно сильно усилился. Загрязнение атмосферы, земли, вод, неразумная вырубка леса, осушение болотистых местностей приводят к тому, что ареалы обитания популяций становятся не приспособленными к жизни. Представители животного мира медленно, но верно вымирают из-за отсутствия или некачественного корма, меньше плодятся из-за понижения качества и условий жизни.



Огромный урон наносит несанкционированная охота. Чаще всего она организовывается ради удовольствия, адреналина, удачных фото. Такие животные Красной книги, как косули, тигры, сайгаки и некоторые другие виды вплотную подошли к грани исчезновения по причине деятельности браконьеров, которые абсолютно не заботятся о живой природе, необходимости воспроизводства представителей фауны. Вот почему некоторые виды получили усиленную охрану законодательства, в виде Красной книги.





Каким образом Красная книга помогает сохранить природу







Сама по себе Красная книга не считается законодательным документом. Она представляет собой информационный каталог, в котором помещены данные обо всех редких, находящихся на грани вымирания животных. Красная книга предназначена для широкого информирования общественности, для того, чтобы люди по незнанию и случайно не уничтожали погибающих птиц, млекопитающих, земноводных и насекомых. Изучив ее по ссылке https://wildfauna.ru/tag/zhivotnye-krasnoj-knigi каждый человек, ребенок или подросток сможет найти всю доступную информацию о тех или иных животных Красной книги.



Информационная часть книги отлично структурирована, очень легко может быть найдена в системе поиска. Все млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые распределены по своим подвидам, поэтому посетителю нужно всего лишь отыскать необходимый вид в соответствующем подразделе.



Широкая просветительская работа о вымирающих животных посредством Красной книги - это действенный инструментарий для сохранения природных ресурсов, обучения детей. На ресурсе Wild Fauna вы найдете исчерпывающие сведения о самых известных, вымирающих видах животных.