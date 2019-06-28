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    Пт., 28 июня 2019г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Ремонт гироскутера .
    • New! igordk Cегодня в 14:20 «Ответить»
      Мой гироскутер начал что то барахлить , вроде как пропадает электрическое питание , едешь , а потом тормозит . Что это может быть и к кому в Москве можно обратиться .
      • New! vadimys Cегодня в 14:37 «Ответить»
        Проверьте аккумуляторы и подсоединение к ним , может окислилось где . Ну или сносите в ремонт , там разберутся .
        • New! sergem Cегодня в 14:55 «Ответить»
          Бывает такое с электроникой , на самом деле может где контакты плохо зажаты , Надо смотреть . А в Москве я ремонтирую свой гироскутер в компании "Sunwheel" https://sunwheel.ru/remont-elektrotransporta/ , ребята находят поломку быстро и исправляют ее . Посмотрите , пригодится .
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