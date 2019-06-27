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    Чт., 27 июня 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Бессоница
    • New! conscience Cегодня в 21:27 «Ответить»
      Я и подумать не могла что эта проблема доставляет столько дискомфорта.
      • New! Tatiana89 Cегодня в 21:43 «Ответить»
        Это весьма сложное заболевание, мне с нм справиться помог доктор, которого я нашла на этом портале: https://docdoc.ru/doctor/illness/bessonnica . Не могу сказать что процесс был простым, но у нас все получилось.
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