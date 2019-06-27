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    Чт., 27 июня 2019г.
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    Тема: горелка на газовый баллон
    • New! MarunFgtre Cегодня в 20:41 «Ответить»
      Друзья, мне нужно купить качественную Насадку-горелку на баллон предназначенную для расплавления припоя в процессе пайки. Посоветуйте, какую лучше брать и в каких магазинах
      • New! GtyrGhj Cегодня в 20:49 «Ответить»
        Здарова. Почему и не помочь хорошем человеку не подсказать. Можешь купить в принципе такую вот горелку через магазин STockMAn У них отличные горелки дешевые продаются
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