Окна - важная часть любого здания, окна способствуют проникновению света в помещение. В квартирах окна, как правило, имеют стандартную форму и размеры. В доме же при строительстве можно пофантазировать и придать им какую угодно конфигурацию, размеры. Например, сделать их в виде арки. Кроме формы, необходимо определиться и с самим окном, рамой, из какого материала окно будет изготовлена. Самыми популярными на сегодня являются именно пластиковые окна. При выборе оконной рамы стоит обратить внимание на такие моменты: температурный режим в комнате, влажность в комнате, необходимый уровень шумоизоляции, уровень запыленности, этаж на котором расположена квартира. В зависимости от температурного режима выбирается конкретно материал профиля, его толщина, стеклопакет сколько стекол необходимо выбрать, их толщина и так далее. Герметизацию окна, его звукоизоляционные свойства также повышает фурнитура, различные уплотнители. На уровень шумоизоляции также влияет толщина профиля и стеклопакета, количество используемых стекол.
Естественно, что в шумных районах города люди предпочитают более широкие рамы с трехкамерными стеклопакетами. Предусмотреть этажность при выборе окна необходимо для безопасности конструкции. Квартиры, расположенные на первых этажах, находятся в зоне большего риска как проникновения в жилище грабителей через окно, так и повреждения в ходе различных хулиганских действий или даже игр детей. Необходимо усилить прочность окна за счет использования специальных пленок, установки решеток.
Как известно пластиковые окна прекрасно защищают от шума, а так же сохранят тепло и уют в доме. Однако, некоторые окна плохо пропускают воздух и как следствие, в помещении может скапливаться огромное количество влаги и конденсата. Ни для кого не секрет, что чем лучше и качественнее пластиковые окна, тем у них лучше герметизация, качественные пластиковые окна смотрите на сайте https://окнастройдизайн.рф/. Помимо этого, есть и другие факторы, из-за которых влажность в помещении поднимается и как следствие на стенах и потолке выступает плесень. Но такие факторы так же влияют не только на само помещение, но и на человека - ведь если длительно находится в такой комнате - то можно как минимум простудиться.