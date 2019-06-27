Мужики, у меня деликатная тема, может поможете?! Мне на днях ехать в командировку почти на месяц, а без интимной связи я так долго не привык находиться. Что подскажите, как мне быть? Снимать проститутку, так изменять не хочется - боюсь потом совесть замучает. Или может в сексшопе, что-нибудь для развлечения приобрести, но у меня никогда не было подобного опыта, может что посоветуете? Как Вы вообще в подобных ситуациях поступаете?
Не у каждого мораль на уровне пофигиста. К тому же есть риск что-нибудь подцепить. А спустить пар, всегда можно и в ручную. Ну или хотя бы с помощью какой-нибудь игрушки из сексшопа. К примеру, специального мастурбатора http://extase69.ru/catalog/muzhchinam/masturbatory/. Зато и расслабишься и совесть будет чиста.