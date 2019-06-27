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    Чт., 27 июня 2019г.
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    Форум: Форум сексуального общения
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    Тема: Командировка
    • New! Marker Cегодня в 14:29 «Ответить»
      Мужики, у меня деликатная тема, может поможете?! Мне на днях ехать в командировку почти на месяц, а без интимной связи я так долго не привык находиться. Что подскажите, как мне быть? Снимать проститутку, так изменять не хочется - боюсь потом совесть замучает. Или может в сексшопе, что-нибудь для развлечения приобрести, но у меня никогда не было подобного опыта, может что посоветуете? Как Вы вообще в подобных ситуациях поступаете?
      • New! Alexan Cегодня в 14:37 «Ответить»
        Что тут деликатного? Снять девочку, тем более в командировке, для мужика вполне нормально. Нужно же как-то стресс снимать, а так очень удобно - никто, ничего не увидит и не узнает.
        • New! Satir Cегодня в 14:44 «Ответить»
          Не у каждого мораль на уровне пофигиста. К тому же есть риск что-нибудь подцепить. А спустить пар, всегда можно и в ручную. Ну или хотя бы с помощью какой-нибудь игрушки из сексшопа. К примеру, специального мастурбатора http://extase69.ru/catalog/muzhchinam/masturbatory/. Зато и расслабишься и совесть будет чиста.
          • New! Borisich Cегодня в 14:59 «Ответить»
            Чтобы ничего не подцепить - обязательно нужно предохранятся! Но если совесть не позволяет спать с ночной бабочкой, то мастурбатор будет неплохим решением проблемы.
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