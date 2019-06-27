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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Операция
    • New! Ев_Гений Cегодня в 14:14 «Ответить»
      Моей дочери нужно вырезать гланды и я переживаю что, что-то пойдет не так. В какой больнице лучше всего доверить такую сложную процедуру?
      • New! RitTa57 Cегодня в 14:54 «Ответить»
        Я бы посоветовала Вам обратиться в детскую хирургию в клинике "Адонис" https://adonis-o.com.ua/detskayaxirer/ . Операцию моему ребенку делали именно там. К ней подготовились всего за несколько минут. С учетом того что ее нужно было делать экстренно, это вообще замечательно. Все прошло хорошо, быстро и без осложнений.
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