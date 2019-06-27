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    Чт., 27 июня 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ржавчина на металле .
    • Сегодня! igordk Cегодня в 03:17 «Ответить»
      В свое время приобрел листы металла для гаража и они со временем покрылись коррозией . Скажите , как можно быстро избавиться от ржавчины на них .
      • Сегодня! sergem Cегодня в 03:25 «Ответить»
        Наверное только при помощи наждачки , по шкурить хорошо , а потом покрасить . Вроде так .
        • Сегодня! sveta134 Cегодня в 03:43 «Ответить»
          Способ не плохой , но очень долгий и нудный . У нас тоже была такая ситуация , так чтобы листы на будущее не ржавели , оцинковали их горячим цинкованием https://oooecm.ru/ в компании ЭЦМ . Ржавчина снялась и листы сейчас не покрываются коррозией и не ржавеют . Посмотрите , пригодится .
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