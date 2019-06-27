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Чт., 27 июня 2019г.
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Тема: Обучение на юриста
Форум:
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Тема:
Обучение на юриста
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Сегодня!
Alyabyev
Cегодня в 02:19
«Ответить»
Всегда хотел иметь хоть какое то юридическое образование и вот мне бы хотелось обучиться данному делу,вы мне могли бы подсказать где в Саратове я смогу обучиться ?
New!
Gireev
Cегодня в 04:37
«Ответить»
Вы то сами должны понимать что обучение на юриста вообще то очень большой труд по факту и для этого вам также придется учиться в институте чтобы вы смогли получить образование.
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