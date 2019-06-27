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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Зимняя одежда
    • Женя2591 Вчера в 23:23 «Ответить»
      Хочу поделиться своим мнением о магазине https://21-shop.ru/catalog/muzhskoe/odezhda/kurtki-/. Пол года назад брал у них зимнюю парку. Проходил в ней целую зиму и хочу сказать, что я еще никогда так не восхищался зимней курткой. Аккуратные строчки, хороший, влагозащитный материл, красивый фасон. И таких курточек там масса.
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