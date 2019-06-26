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    Ср., 26 июня 2019г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Измена жены(
    • Сегодня! jarbog Cегодня в 15:24 «Ответить»
      Недавно увидел в телефоне жены очень подозрительное смс, теперь вот не знаю как на это можно отреагировать! или шутка чья, или изменяет??
      • Сегодня! kuka6 Cегодня в 15:26 «Ответить»
        Измена в наше время увы не редкость! так что надо понимать что к чему, и сразу обвинять и разводится тоже не надо, сначала бы проверить все это не помешало!
        • Сегодня! Byant Cегодня в 15:30 «Ответить»
          Вот именно! Сейчас многие просто из-за подозрений в измене начинают сразу же скандалы устраивать и разводится, не успевая даже выслушать какие-то оправдания и доводы своей половинки! А ведь совсем не факт, что человек вам изменяет, тут ведь есть какие-то свои нюансы и розыгрыши тоже часто случаются) Если не дает это вам покоя, а слову любимого человека не верите, то вам поможет детективное агентство Шпион https://shpion.su/mobilnyij-probiv/bilaj...ov-za-1-mesyacz, они предоставят вам распечатку звонков и смс, тут вы уже будете точно знать что к чему.
        • Сегодня! Alika01 Cегодня в 17:55 «Ответить»
          Люди сами виноваты, что друг другу не доверяют - свободная любовь,гражданский брак и т.п. Вот и плоды такой философии!
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