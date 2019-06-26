Компания «ВИВАНА» – это наш отечественный производитель детского уличного и спортивно-развивающего оборудования. Компания осуществляет проектирование детских площадок, а также занимается изготовлением игровых комплексов по готовым проектам. Дизайн спортивной детской игровой площадки должен в свою очередь учитывать большое количество мелочей. У нас Возможна доставка как до самого адресата, так и возможен самовывоз. Стоимость и сроки доставки всегда индивидуальны при оформлении заказа. Информация c сайта http://вивана.рф/produktsiya/kacheli-balansir