Спешите звоните в МеталлТрейд, мы мы поможем вам в кратчайшие сроки.







Металлоломом называю отходы металла, вторсырье, которое можно переработать для повторного применения. За несколько лет, в подвалах и гаражах, дворах домов, предприятий скапливается достаточно много металлического мусора. Сдача металлического лома – не только выгодный поступок, но и возможность сохранить окружающую среду.



Избавиться от металлического мусора, который хранится на улице или дома легко – достаточно обратиться в компанию ТЗК МеталлТрейд, которая принимает металл по приятной цене.





Какой металл можно сдать?







1. Лом – цветной или черный.

2. Нержавейка.

3. Латунь или медь

4. Металлическую стружку



Цена на металлолом зависит от целого списка факторов:



1. Первоочередно, это % содержания металла или железа в металлических отходах.

2. Размеры кусков металла – мелкие, небольшие кусочки стоят куда меньше, чем большие целые куски лома.

3. Наличие загрязней и примесей в сдаваемом материале.

4. Наличие ржавчины, отжига, пайки и ряда дефектов, которые влияют на качество металла.



Если у вас дома скопилось слишком много металлолома, обратитесь в компанию https://lom.msk.ru/lybercy/ которая довольно давно предоставляет такую услугу, как прием металлолома в Люберцах







Для сдачи металлического лома следует сделать пару простых шагов:



1. Позвонить на наш номер.

2. Оставить заявку на вывоз металлолома

3. Определиться со временем вывоза.

4. Погрузить металлолом.

5. Получить деньги.



Сотрудничество с МеталлТрейд обладает рядом ощутимых достоинств .



Высокая цена. Мы предлагаем привлекательные цены на металлический мусор.



Самостоятельный вывоз. Вам не нужно арендовать грузовик и ехать к нам. Мы сами приедем к вам и заберем металлолом.







Скорость приема металлолома лома. Грузовик может приехать к вам уже через пару часов после звонка. Кроме того, мы всегда готовы согласовать время и приехать в удобное для вас время.



Пунктуальность. Мы всегда приезжаем в указанное вами время.



Удобная оплата. При малых объемах, мы взвешиваем его сразу, перед тем как погрузить и отправить и готовы оплатить на месте. Иногда необходимо проехать с нами для оценки лома и оплаты.



Необходимо избавиться от лишнего металлолома, очистить двор от металлического мусора? Спешите звоните в МеталлТрейд, мы мы поможем вам в кратчайшие сроки.