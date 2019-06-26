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    Ср., 26 июня 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Нужно срочно избавиться от лишнего металлолома, очистить двор от металлического мусора?
    • Сегодня! reddeadfds Cегодня в 12:27 «Ответить»
      Спешите звоните в МеталлТрейд, мы мы поможем вам в кратчайшие сроки.



      Металлоломом называю отходы металла, вторсырье, которое можно переработать для повторного применения. За несколько лет, в подвалах и гаражах, дворах домов, предприятий скапливается достаточно много металлического мусора. Сдача металлического лома – не только выгодный поступок, но и возможность сохранить окружающую среду.

      Избавиться от металлического мусора, который хранится на улице или дома легко – достаточно обратиться в компанию ТЗК МеталлТрейд, которая принимает металл по приятной цене.


      Какой металл можно сдать?



      1. Лом – цветной или черный.
      2. Нержавейка.
      3. Латунь или медь
      4. Металлическую стружку

      Цена на металлолом зависит от целого списка факторов:

      1. Первоочередно, это % содержания металла или железа в металлических отходах.
      2. Размеры кусков металла – мелкие, небольшие кусочки стоят куда меньше, чем большие целые куски лома.
      3. Наличие загрязней и примесей в сдаваемом материале.
      4. Наличие ржавчины, отжига, пайки и ряда дефектов, которые влияют на качество металла.

      Если у вас дома скопилось слишком много металлолома, обратитесь в компанию https://lom.msk.ru/lybercy/ которая довольно давно предоставляет такую услугу, как прием металлолома в Люберцах



      Для сдачи металлического лома следует сделать пару простых шагов:

      1. Позвонить на наш номер.
      2. Оставить заявку на вывоз металлолома
      3. Определиться со временем вывоза.
      4. Погрузить металлолом.
      5. Получить деньги.

      Сотрудничество с МеталлТрейд обладает рядом ощутимых достоинств .

      Высокая цена. Мы предлагаем привлекательные цены на металлический мусор.

      Самостоятельный вывоз. Вам не нужно арендовать грузовик и ехать к нам. Мы сами приедем к вам и заберем металлолом.



      Скорость приема металлолома лома. Грузовик может приехать к вам уже через пару часов после звонка. Кроме того, мы всегда готовы согласовать время и приехать в удобное для вас время.

      Пунктуальность. Мы всегда приезжаем в указанное вами время.

      Удобная оплата. При малых объемах, мы взвешиваем его сразу, перед тем как погрузить и отправить и готовы оплатить на месте. Иногда необходимо проехать с нами для оценки лома и оплаты.

      Необходимо избавиться от лишнего металлолома, очистить двор от металлического мусора? Спешите звоните в МеталлТрейд, мы мы поможем вам в кратчайшие сроки.
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