Жизнь вокруг дорожает и мы, взяв 5 лет назад ипотеку сейчас столкнувшись с трудностями не можем ее погашать. По данным сайта https://credits.ru/publications/ipoteka/...tyanut-ipoteku/ россияне не тянут ипотеку так как ставки по ипотеке выросли, а правительство только обещает понижение ставок в будущем. По данным исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», общий объем просрочек по ипотеке всего за год вырос более чем на треть. Не продавать же квартиру теперь. Что посоветуете, когда не хватает средств на погашение ипотеки?