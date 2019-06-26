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    Ср., 26 июня 2019г.
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    Тема: Тренинговые программы для развития бизнеса
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 11:21 «Ответить»
      Для меня давно не секрет, что любому, даже самому лучшему специалисту в своем деле нужно время, чтобы включиться в работу на новом месте, притереться, узнать особенности коллектива, предложить что-то свое с тем, чтобы был прогресс, а не застой. Некоторым помогают только хорошие тренинговые программы. www.malkovа.com/corporate-customers/inte...ining-programs/ Потому что все люди разные, мотивация их вроде бы ясна, а вот что именно у него в голове он, порой и сам не знает. Хороший коуч ему поможет разобраться в себе и влиться в процесс. Елена Малькова помогала моим ребятам стать лучше, работать качественней, зарабатывать в итоге больше. Работала она с ними две недели: тестирование,собеседование, вебинары, тренинговые симуляции, конкретные предложения по улучшению работы конкретно каждого и бизнес-алгоритмов в целом.
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