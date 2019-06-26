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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Детская площадка
    • Kreolika Вчера в 23:56 «Ответить»
      Как думаете по такому вопросу. Детская площадка у нас конечно оставляет желать лучшего. Никто обновлять ее не собирается нам. Поэтому хотим хоть что-то сделать своими силами. Но понимаем, что потребуются средства. Но много люди выделить все равно не смогут. Как тогда лучше все оборудовать?
      • Сегодня! Monstrik Cегодня в 00:00 «Ответить»
        А вы уже узнавали цены? Может не все так страшно и вы сможете сразу купить что-то большое и интересное для детей. Мне кажется, что если жильцов много, то есть шанс сделать все сразу.
        • Сегодня! Mezizilkree Cегодня в 00:07 «Ответить»
          Если вам сложно сразу купить большой комплекс, то можно установить частично что-то. К примеру, можно начать с детской горки. Через время можно будет установить еще какой-то элемент: качели какие-нибудь, потом другие. Таким образом и будет у вас площадка. Вот здесь можно посмотреть горки и приобрести понравившуюся.
          • Сегодня! Verblyud Cегодня в 00:12 «Ответить»
            Дешево только вы сами можете что-то сделать из подручных материалов. Но это будет некрасиво и неинтересно детям. Поэтому вариант с постепенной установкой будет самым практичным.
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