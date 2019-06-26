Как думаете по такому вопросу. Детская площадка у нас конечно оставляет желать лучшего. Никто обновлять ее не собирается нам. Поэтому хотим хоть что-то сделать своими силами. Но понимаем, что потребуются средства. Но много люди выделить все равно не смогут. Как тогда лучше все оборудовать?
Если вам сложно сразу купить большой комплекс, то можно установить частично что-то. К примеру, можно начать с детской горки. Через время можно будет установить еще какой-то элемент: качели какие-нибудь, потом другие. Таким образом и будет у вас площадка. Вот здесь можно посмотреть горки и приобрести понравившуюся.