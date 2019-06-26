Около года назад наткнулся на один, как оказалось позже на очень популярный и доходный сервис по бесплатной раздаче BTC - Freebitcoin. Сервис Фрибиткоин позволяет ежечасно зарабатывать до 200$ в Биткоин. Но и это еще не все, каждый час Вы будете получать по 1 лотерейному билету и по 6 Reward Points. Лотерейные билеты позволяют участвовать в еженедельной лотерее с призовым фондом более 8000$ и главным призом в 4500$. Rewad Points Вы можете обменять на очень ценные призы, такие как смартфоны, ноутбуки, различные гаджеты, камеры Gopro и различные бонусы в сервисе Freebitcoin. Также Вы можете делать ставки на спортивные событие и получить возможность выиграть автомобиль Lamborgini стоимостью более 200 000$. Также есть возможность увеличить имеющийся у Вас капитал с помощью игры Multiply BTC, более известной как Больше-Меньше.