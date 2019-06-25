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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Грузовое такси Яндекс – полезный сервис для владельцев автомобилей до 3,5 тонн
    • Сегодня! reddeadfds Cегодня в 19:18 «Ответить»
      Подключение к ресурсу гарантирует постоянное наличие заказов и высокий ежемесячный заработок



      Большинство автовладельцев, в распоряжении которых есть грузовой автотранспорт, хотели бы применять его по прямому предназначению – в сфере грузовых перевозок. И, справедливости ради, необходимо сказать, что данная услуга довольно востребована: ее заказывают и простые граждане, и компании для разрешения самых различных задач. Наличие постоянных заказов остается залогом стабильности и благополучия, единственная трудность, какая может появиться – это непосредственно наличие заказов.


      Сервис Яндекс – постоянные заказы на грузоперевозки



      Яндекс грузоперевозки – это сервис, какой был разработан исключительно для обладателей автотранспорта до 3,5 тонн, предназначенных для транспортировки самых различных грузов. С помощью данного сервиса вы гарантированно будете обеспечены заказами, и это значит, что ваша машина не будет простаивать, а уровень вашего заработка будет очень достойным. Взаимодействие с ресурсом Яндекс имеет и немало других плюсов для водителей. Сюда мы можем отнести такие аспекты:

      • прекрасная возможность самостоятельно устанавливать режим работы;
      • 100% обеспечение заказами;
      • выплаты за исполненные заказы производятся ежедневно;
      • для самых лучших водителей предусмотрены дополнительные бонусы.

      Намного более детальную информацию о взаимодействии с представляемым ресурсом вы сумеете уточнить на странице подключения нового партнера яндекс-грузоперевозки.рус.


      Каким образом подключиться к интернет-сервису



      Подключение водителей к сервису Яндекс грузоперевозки https://xn----dtbccfcaodkoh2audmoel7b9q.xn--p1acf/ происходит буквально в пару кликов и не требует много времени, а подключиться вы можете с помощью любого современного устройства. Для это автомобилисту надо оформить начальную заявку, а после подключения вы будете получать от 80000 рублей ежемесячно, начиная с первого дня. Но нужно отметить, что сервисом выдвинуты особые требования, каким непременно должно соответствовать ТС:

      • малотоннажный грузовой фургон, предположим, Citroen Jumper либо Газель NEXT не ранее 2008 года;
      • размер грузового отсека машины не менее 260х160х150 см.

      И если вдруг у вас в собственности имеется транспортное средство, удовлетворяющее этим показателям, вы хотели бы иметь большой, но самое важное, регулярный доход, исполняя заказы по транспортировке различных грузов, то подключайтесь к представляемому сервису. В этом случае вы неизменно будете обеспечены заказами, какие будут основой вашей материальной стабильности!
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